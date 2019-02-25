Konyalı sanayiciler, Aselsan'la ikili iş görüşmesi yaptı

Ş. ile birlikte Konya'ya yatırım yapma kararı alan Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan'ın yöneticileri, Konyalı sanayicilerle ikili iş görüşmesi yaptı.

Konya Sanayi Odası tarafından yapılan organizasyonda 80'in üzerinde firma, Aselsan yöneticileri ile görüşürken, Konyalı firmalara Aselsan'ın tedarik süreci ile ilgili detaylı bilgiler de verildi.

Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan Aselsan Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, Konyalı firmalara Aselsan ve Aselsan'ın tedarik süreçleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında Aselsan'ın aldığı işlerin çok büyük bir bölümünü tedarikçilerine yaptırdığını anlatan Kılıç, “Sanayicilerimize iş vererek büyüyen, iş yaptığımız firmaları da büyüterek gelişen bir firmayız” dedi.

“Konya'da artış bekliyoruz”

Kılıç, Aselsan'ın son yıllarda ciddi bir sanayileşme hamlesi başlattığını, şu anda Aselsan'a tasarım ve üretim yapan çok sayıda yerli üretici firma bulunduğunu vurguladı. Kılıç, Aselsan'ın her 10 siparişten 9'unu KOBİ niteliğindeki firmalara verdiğinin de altını çizerek, bunların arasında Konyalı firmalarında bulunduğunu, önümüzdeki dönemde Konya'da Aselsan'la çalışma yapan firmaların sayısında artış beklediklerini anlattı. Kılıç, ayrıca Konyalı firma temsilcilerine Aselsan Tedarikçi Başvuru Süreci-Tedarikçi Portalı hakkında da detaylı bilgi aktararak, Aselsan'la çalışmak isteyen tüm Konyalı firmaların bu portal üzerinden başvurabileceğinin altını çizdi.