Konyalı sanayiciler deprem bölgesi için seferber oldu

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk gününden bu yana Konyalı sanayicilerin depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunun altını çizerek, tüm sanayicilere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Konya Sanayi Odası'nın Şubat ayı meclis toplantısın gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Memiş Kütükcü'nün başkanlığında yapılan toplantıda, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, odanın ve Konya OSB'nin deprem bölgesine yönelik yaptığı ve yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Bölgeye yapılan yardımlar noktasında Oda'nın ve Konya OSB'nin koordineli bir şekilde çalıştığını söyleyen Başkan Büyükeğen, “Depremin ilk günü bölgeye yönelik çok hızlı bir süreç başlattık. Her iki kurumumuzda da kriz masaları oluşturarak, süreci çok yakından takip ettik. Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Özarpa'yı yardımları koordine etmek üzere Hatay'a gönderdik. Konya OSB'mizden birçok arkadaşımız bölgede hem arama kurtarma çalışmalarında hem de insani ve teknik yardımların ulaştırılmasında aktif olarak sahada yer aldı. Konya OSB'den 38 personelimiz, bölgeye görevlendirildi. Çalışmalara destek verdi” dedi.

47 tır insani ve teknik malzeme gönderildi

İki kurumun deprem bölgesine 47 tır insani ve teknik malzeme gönderdiğini söyleyen Başkan Büyükeğen, “İlk etapta bölgeye; o günün ihtiyaçları doğrultusunda temel gıda, su, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, jeneratör, yatak, yastık, seyyar tuvalet gibi malzemelerden oluşan 47 tır insanı ve teknik yardım malzemesi gönderdik. Sanayicilerimizin gönderdiği çok sayıda yardımı da koordine ettik. Yine Konya OSB'mizin acil müdahale aracı, katı atık toplama aracı, itfaiye aracı ve kamyonetlerinden oluşan 7 aracı bölgeye gönderildi. Ayrıca Adıyaman OSB'nin alt yapısının tekrar ayağa kaldırılması için 4 teknik personelimizi görevlendirdik” diye konuştu.

Konya, Hatay'a konteyner kent kuruyor

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Konya iş dünyası ve ilçe belediyelerinin ortak girişimi ile Hatay'a bir konteyner kent kurulduğunu ifade eden Başkan Büyükeğen, burada 900 konteynerin yer alacağını söyledi. AFAD ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Büyükeğen, “Odamızın da destekleriyle kurulacak konteyner kent, 900 konteynerden oluşacak. İlk etaba konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Hatay'a göndereceğimiz konteynerlerin önemli bir kısmı Konya OSB'mizde, meclis üyemiz Mehmet Ali Acar beyin tahsis ettiği fabrikada üretilecek. Konteynerlerin üretimi başladı. Üretimin ardından bu konteynerler da bölgeye hızla sevk edilecek. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalarda bizlere destek veren meclis üyelerimize ve tüm sanayicilerimize, üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.