Konyalı şehidin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, aynı bölgede geçen yıl bugün şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un Konya'da yaşayan ailesine buruk sevinç yaşattı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz yıl bugün operasyon bölgesinde, operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28) Seydişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma ve babası İbrahim Cesur, oğullarının şehit olduğu günün yıl dönümünde teröristlerin öldürüldüğü haberini öğrenince buruk bir sevinç yaşadı.

Şehidin babası İbrahim Cesur, “Ellerine sağlık, oğlumun katillerini bulup temizlemişler ama acımız büyük. Yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri, bizim çocuğumuz şehit oldu. Bunlar bitmesi gerekiyor ama bitmiyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devlet arkamızda tamam, güzel de acısı büyük” dedi.

Oğlunun şehit haberini yetkililer söylemeden hissettiğini söyleyen baba İbrahim Cesur, “İkindi namazını kıldım, dua ederken önüme geldi askeriyeden bir rütbeli, ‘Oğlun şehit oldu' dedi. Aşağı indim, akşam namazını kılarken haberi geldi, aradan çok zaman geçmedi. Allah'ın takdiri vatan sağ olsun, Allah'ım inşallah öbürlerinin burnunu kanatmasın. Devletimize sahip çıkan Mehmetçiklerimize Allah güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

Anne Fatma Cesur ise, “Hepiniz bizim evladımızsınız ama bizim acımız büyük. İsmail'imizin gittiği yer belli ama işte çok zor. Devlet arkamızda kanını yerde koymadılar temizliyorlar beş, altı, yedi oldu ama İsmail'in yerini tutan kimse yok. Allah'ım hayırlısını versin. Allah hakkımızda hayırlı olanını eylesin, devletimize zeval vermesin. Bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize güç kuvvet versin, o hainlere de fırsat vermesin. İsmail gideli bir yıl oldu, bir gün gibi içimizde ateşi yanıyor, hiç sönmedi aynı duruyor. Vatanımız sağ olsun ama Allah'ım o hainlere fırsat vermesin. İsmail'in dünyaya gelişinde bir farklılık vardı, her şeyinde bir farklılık vardı. Bebekliği de farklıydı, yetişirken de farklıydı. İnsanda bir huy olur iki huy olur bunda hepsi vardı. İnanç yönünden, sevgi, büyüğe küçüğe saygısı yönünden her ahlakıyla onurluyuz biz evladımızla. Ama acısı büyük olduğundan Allah'ım sabır versin çok zor. Ne hayalleri vardı hepsi kendiyle gitti” diye konuştu.