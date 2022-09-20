Konyalı Şehit Polisin adı kütüphanede yaşatılacak

Konyalı şehit polis memuru Oğuzhan Duyar'ın adı, isminin verildiği kütüphanede yaşatılacak.

İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yaşanan bombalı terör saldırısında 22 yaşında şehit düşen ve naaşı Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanan polis memuru Oğuzhan Duyar için adının verildiği bir kütüphane oluşturuldu. Şehit polisin isminin yaşatılacağı kütüphanenin açılışı İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, kurum müdürleri, şehit ailesi ve vatandaşların da katıldığı açılış programı ile gerçekleştirildi. Yapılan duanın ardından Şehit Oğuzhan Duyar Kütüphanesi kurdele kesimi yapılarak açıldı ve hizmet vermeye başladı.