Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, memleketi Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26), Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düştü. Koca'nın cenazesi, sabah düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Koca için ikindi namazını müteakip Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Koca'nın cenazesi kılınan namazın ardından İçeri Çumra Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

2019 yılında eğitimini tamamlayarak mesleğe başlayan Koca'nın nişanlı ve 3 kardeş oldukları öğrenildi. Şehit Koca'nın cenaze namazına ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.