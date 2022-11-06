Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Duran Yıldız, "Ayaklarına pas pas olaydım komutanım. Sarı Komutanım yaktın beni" diyerek yürekleri dağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda görevli 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, Sertepe Üs Bölgesinde yürütülen faaliyetler sırasında araziye teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Halil Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Halil Yıldız'ın cenazesi, sabah düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Halil Yıldız için ikindi namazını müteakip Ereğli ilçesinde Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın babası Duran Yıldız oğlunun tabutuna sarılarak "Ayaklarına pas pas olaydım komutanım. Sarı Komutanım yaktın beni" demesi yürekleri parçaladı. Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın 2 ay önce evlendiği ve 4 kardeş olduğu öğrenildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda Ereğlili katıldı. Şehit Yıldız'ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na dualarla defnedildi.