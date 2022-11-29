Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde görevli 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Mustafa Işık kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Mustafa Işık'ın cenazesi, dün uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Işık için öğle namazını müteakip Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Derya Işık ve yakınları, şehidin 4 aylık bebeği Efnan Işık ile cenaze namazı kılınmasını bekledi. Şehit Işık'ın cenazesi kılınan namazın ardından vatandaşların omuzlarında Ketenli Mahallesi Mezarlığına götürülerek dualarla defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın geçtiğimiz yıl evlendiği ve 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.