Konya'nın 24 ilçesinde okullarda eğitime kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ara verilen ilçe sayısı 24'e yükseldi.

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.