Konya'nın 28 ilçesinde Kış Spor Okullarında kayıt heyecanı

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğinde Konya Büyükşehir Belediyesinin Spor Konya ekibi tarafından “Haydi Spora” sloganıyla gerçekleştirdiği spor okulları, kış mevsiminde de çocukları sporla buluşturacak. 26 farklı branşla, 40 spor tesisinde, alanında uzman 140 spor eğitmeni eşliğinde gerçekleşecek Kış Spor Okullarında faaliyet gösterecek branşlar şu şekilde: Futbol, basketbol, badminton, hentbol, satranç, tekvando, yüzme, kick boks, masa tenisi, okçuluk, voleybol, wushu, jimnastik, futsal, oryantiring, kort tenisi, dart, boks, halk oyunları, halter, kano, güreş, karate, bocce, judo, muaythai. 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek ve 24 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını “basvuru.sporkonya.com.tr” adresi üzerinden yapabiliyor. Kayıtla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 (dahili 3825) numaradan ulaşılabiliyor.