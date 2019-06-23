Konya'nın 28 ilçesinde yaz spor okulu açılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçede 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik 12 branşta yaz spor okulları açıyor. Çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak yaz spor okulları bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, cimnastik, bocce, badminton, hentbol, taekwando, judo, karate ve güreş branşlarında temel eğitimler verilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleceğimizin güvencesi olan çocukların ülkemiz için çok değerli olduğunu belirterek, “Sağlıklı yaşamın anahtarı olan spora evlatlarımızı teşvik etmek ve Konya'nın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek için spor okullarıyla çocuklarımızın desteklenmesini çok önemsiyoruz. 2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla uzun bir eğitim maratonunu geride bırakan çocukların tatillerini spor yaparak değerlendirmesi; bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, okul yaşantılarında da başarılarına artı değer katacaktır. Uzman eğitmenlerimizin gözetiminde 12 branşta eğitim alacak yavrularımız, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek sosyal gelişim de sağlayacaktır” dedi.

Selçuklu, Meram ve Karatay'da ilçe belediyelerinin yaz spor okulları açtığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 28 ilçede ilk kez açılacak yaz spor okullarında her ilçeye en az bir branş açmayı ve kayıt yaptıran her genci en az bir branşla tanıştırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Yaz spor okullarında eğitim alacak öğrencilerin başvuruları 24-30 Haziran tarihleri arasında ilçelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) binalarında; KOMEK ve ASEM olmayan ilçelerde ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinde alınacak. 7-14 arası yaş gruplarının katılabileceği eğitimler, 28 ilçedeki spor tesislerinde 1 Temmuz itibariyle başlayacak.