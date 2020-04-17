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Konya'nın asırlık çarşısında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyuluyor

Konya’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi halk arasında Kadınlar Pazarı olarak bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı’nda vatandaşların maske takma ve sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi halk arasında Kadınlar Pazarı olarak bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı'nda vatandaşların maske takma ve sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdüğü görüldü.


İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Konya'da ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine ve pazarlara çıktı. Şehrin en kalabalık ve merkezi yerinde bulunan halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı'nda da vatandaşlar alışverişlerini yaparken sosyal mesafe ve maske takma kurallarına dikkat ediyor. Çarşıda denetimlerini sürdüren polis ekipleri de, alışverişe gelip maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


Pazarda esnaflık yapan Mehmet Kaya, devletin aldığı kararlara müşteriler ve esnaf olarak uymaya çalıştıklarını belirterek, “Maskelerimizi, eldivenlerimizi takıyoruz. Müşterilere malları kendimiz vermeye çalışıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Pazar başkanımız da bu konuda gerekli önlemleri aldı. Pazar girişlerimize dezenfekte ilaçlarımızı koyduk. Gelen müşterilerimize alışveriş öncesi ve sonrası kolonya ikram ediyoruz. İnsanlar Pazartesi'den bu yana alışverişlerini hafta içine yaydılar. Çok aşırı kalabalık kargaşa yok” ifadelerini kullandı.

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