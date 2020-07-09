İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'nın bir ilçesinde daha sarı kız tedirğinliği

Konya’nın Yunak ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin sıkça görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Konya'nın Yunak ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin sıkça görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.


Yunak ilçesinde sıkça görülmeye başlayan sarı kız örümceği vatandaşları tedirgin ediyor. Yunak'ta havaların ısınmasıyla birlikte, sarı kız örümceği türü özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.