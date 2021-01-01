Konya'nın Derebucak ilçesinde korona virüs vakaları sıfırlandı

Konya'nın Derebucak İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk, ilçede yaşayan vatandaşların kurallara uymaları sonucunda yörede korona virüs vakalarının sıfırlandığını söyledi.

Derebucak Kaymakamı Hamza Selçuk yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu ve bakanlığımız tarafından alınan tedbirlerin etkisini göstermesi, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilçemizde korona virüsle mücadelede görev alan tüm kamu çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ve kıymetli vatandaşlarımızın kurallara riayeti neticesinde ilçemizde korona virüs vakaları sıfırlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu durumu kalıcı hale getirmek için kurallara hep birlikte uymaya devam etmek zorundayız. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmeye devam edelim, maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

İlçe halkının yeni yılını da tebrik eden Kaymakam Selçuk, "Yeni yılın tüm dünyada ve ülkemizde korona virüs salgınının ortadan kalktığı, ülkemizin refah, huzur ve esenliğinin arttığı bir yıl olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılının hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.