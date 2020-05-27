Konya'nın göl ve barajlarında denetim

Konya'nın bazı göl ve baraj sularında yasa dışı kaçak balık avının önüne geçilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Beyşehir yolu üzerindeki Altınapa Barajı'nda 4 günlük bayram tatilinde yürütülen denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, Ilgın ilçesindeki Çavuşcu Gölü'nde ise su ürünleri av yasağı döneminde kaçak avlanmak amacıyla tatlı sulara serilen çok sayıda balıkçı ağı ele geçirildi. Çavuşcu Gölü'ndeki denetime katılan ekipler, balıkçı ağlarına gölde yaşam süren su kuşlarının da takılarak telef olduğunu ortaya çıkardı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ilgın ilçesi, Çavuşçu Gölü'nde gerçekleştirilen denetim ve kontrollere Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAOBDER) gönüllü üyeler de katıldı. Yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla göl sularına açılan özel bot ve balıkçı teknesiyle yürütülen denetimlerde, çok miktarda pinter ile kaçak avlanmak amacıyla serilen 6 bin metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi. Tatlı sulardan çıkarılan ağlara el konulurken, ağ gözlerine takılı vaziyetteki çok sayıda canlı balık da göl sularına tekrar bırakıldı. Bu arada, çok sayıda kuş ve su kuşu türünün yaşam alanı olan Çavuşcu Gölü'ndeki denetimlerde kaçak olarak avlanmak amacıyla serilen bir balıkçı ağına takılarak telef olan bir su kuşu da tespit edilip sulardan çıkarıldı. Takıldığı ağ gözlerinden canlı olarak kurtarılan yabani kaz yavrusu bir civciv de tekrar ait olduğu göl sularına salındı.

Denetimlerde, Doğal Hayatı Koruma Derneği yetkilileri su yüzeyinde bazı su kuşlarına ait olduğu yuvaların insan eliyle bozulduğunu saptarken, bulunan kesilmiş ve batık eski ağlarda ise çok miktarda balık ve kuş iskeletine rastlandığı bildirildi. Gölde üreme dönemindeki balık popülasyonunun korunması amacıyla ve sürdürülebilir bir su ve doğal yaşamın devamına yönelik olarak yürütülen denetimlerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.