Konya'nın göllerinde su kuşlarının sayımı tamamlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya'da aralarında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün de bulunduğu bazı göllerde 2021 yılı kış ortası su kuşu (KOSKS) sayım çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge ve bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü personelinin katılımıyla yürütülen çalışmaların son bulduğu ve kuş türlerinin sayılarak kayıt altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Beyşehir Gölü, Ilgın Çavuşcugöl, Kozanlı Gökgöl ve Ereğli Akgöl'de sayımlar gerçekleştirildiği, yapılan gözlemlerde, ise Sakar Meke, Macar ördeği, Çamurcun, Yeşilbaş, Karabatak, Küçük Batağan, Bahri türlerinin en çok gözlenen türler olduğu kaydedildi.