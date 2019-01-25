Konya'nın göllerinde su kuşu sayım çalışmaları tamamlandı

Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı, Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma alanında 2019 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ülke genelinde 12 Ocak-9 Şubat 2019 tarihleri arasında, 2019 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmalarının yapılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı. Sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenerek bu konuda önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamak maksadıyla yapılan su kuşu sayımının Beyşehir Gölü Milli Parkının ardından çalışmanın yürütüldüğü Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma Alanında da son bulduğu belirtildi. Yürütülen sayım çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge, Burdur 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinden Dr. Mustafa Arslan ile kuş uzmanlarının katıldığı kaydedildi.