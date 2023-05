Konya'nın gönüllü öğretmenlerinden İskenderun'daki öğrencilere destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'dan Hatay'a giden gönüllü öğretmenler, İskenderun Limanı'na demirleyen Rauf Bey gemisinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavlara ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan öğrencilere destek veriyor.

6 Şubat tarihinde 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara depremi için yaşam gemisi olarak kullanılmak amacıyla hazırlanan Karadeniz Holding patronu Orhan Remzi Karadeniz'e ait 2 gemi İskenderun Limanı'na çekildi. "Süheyla Sultan" isimli gemi ailelerin barındığı bir yaşam gemisi olarak hizmet verirken, "Rauf Bey" adlı gemi ise LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere hizmet vermek amacıyla okul şeklinde düzenlendi. Bin 200 yatak kapasiteli gemi şu an itibari ile 900 yatılı öğrenciye hizmet veriyor. Sistem üzerinden başvuru yapan sınavlara girecek her öğrenciye yatak kapasitesi dahilinde hizmet veren gemide şu an itibariyle 63 öğretmen ve 102 belletmen sürekli görev yapıyor. Gemi CEO'su Umut Çevik ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki anlaşmaya göre gemi, 2024 Haziran ayının sonuna kadar hizmet verecek. Gemide görevli öğretmen sayısının yeterli olmaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü her hafta gönüllü öğretmenlerden oluşan bir grubu, gemiye destek amaçlı gönderiyor. Konya'dan şu ana kadar 182 öğretmen bölgeye gönderildi. Gönüllü öğretmenlerin bir kısmı gemide hizmet verirken bir kısmı da Antakya Büyük Dalyan NATO çadırlarındaki öğrencilerin eğitimi için görevlendiriliyor.

“Konya'ya müteşekkiriz”

Konya'dan gelen gönüllü öğretmenlere gemide eğitim öğretim alanları, yemekhane, yatakhane ve revirle ilgili görevler verildiğini dile getiren gemi eğitiminden sorumlu Müdür Yardımcısı Onur Armağan, "Alanlarda oluşan problemlerin anında çözüme ulaşmasında her zaman hazır ve gönüllü bir ekibin olması yönetim olarak bizi çok rahatlatıyor. İlk andan itibaren bizden desteğini esirgemeyen Konya İl Milli Müdürlüğüne müteşekkiriz. Gönüllü öğretmenlerden oluşan ekiplerin burada, bizim bu sistemi kurmamızda ve işleyişi oturtmamızda büyük yardımlarını ve desteklerini gördük” dedi.

Belletmen olarak Konya ekibinin katkılarını saymakla bitiremeyeceklerini dile getiren Onur Armağan, “Her hafta Konya'dan gelen ekiple birlikte Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM)'nin deneme sınavları da bize ulaştırılıyor. Yaptığımız deneme sınavlarını yine Konya ÖDM'nin bize hibe ettiği optik okuyucu sayesinde okutabiliyoruz. Böylece deneme sınavı yapma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Destek devam edecek”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Depremin ilk gününde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün ilçe, okul ve çalışanlarımız seferber oldular. Her türlü katkıyı gönüllü olarak sundular. Bakanlığımız ve müdürlüğümüz koordinesinde sadece Hatay'a değil tüm deprem bölgelerine ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Şubat ayı sonunda 8 ve 12. sınıflara destek ve yetiştirme kursları açılması talimatı üzerine çalışmalara başlanıldığını; Artvin ve Mersin de dahil 32 ille birlikte koordinasyon sağlanarak çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Murat Yiğit, bununla birlikte psikososyal destek amaçlı öğretmen ihtiyacının giderildiğini de dile getirdi. Murat Yiğit, bu döneme kadar Konya'dan 182 gönüllü öğretmen gönderdiklerini ve o bölgede her şeyin normale döneceği zamana kadar, her hafta gönüllü öğretmen göndererek destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.