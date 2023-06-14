Konya'nın Hüyük ilçesi sağanak yağış ve doluya teslim oldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış ve dolu ilçe merkezinde yolları adeta göle çevirirken, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde bazı işyerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınına sebep olan sağanak yağış ve dolu çilek ekili bahçeler ile tarım alanlarını da sular altında bırakarak zarara yol açtı. Bazı alanlarda yeni dikilen meyve ve sebze fidanları yerinden söküldü. Yağışla birlikte ilçe merkezinde dolu taneleri yığınları oluştu, Haziran ayında kış mevsimini andıran görüntüler ortaya çıktı. İş yerlerinin önü dolu tanesi yığınlarıyla dolan dükkan sahipleri temizlik çalışması başlattı. Hüyük-Beyşehir Karayolunun kent merkezindeki güzergahında aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle kara yolu üzerinde su taşkını yaşandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Seyir halindeki birçok araç ilerlemekte güçlük çekti ya da yavaşladı. Hüyük Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile kara yolunda sular içerisinde mahsur kalan araçlar çekilerek kurtarıldı. Belediye ekipleri adeta nehre dönen kara yolunda su tahliyesi yapmak için seferber olurken, kamyonlarla kum yığınları taşınarak işyerleri ve evlerde su taşkınlarına yol açma riski bulunan kesimlerde sel sularının yön değiştirmesi sağlandı. İş yerleri suyla dolan esnaf ise tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.