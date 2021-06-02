Konya'nın ihracatı Mayıs ayında yüzde 69,96 artarak 224 milyon dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin açıkladığı Mayıs ayı ve ilk 5 aylık ihracat rakamlarına göre, Konya'nın Mayıs ayı ihracat rakamı yüzde 69,96 artarak 224 milyon 120 bin 711 dolar olarak gerçekleşti.

TİM, Mayıs ayı ve ilk 5 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5'lik artışla, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Ocak - Mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 83 milyar doları da geçmesiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza atıldı. TİM'in açıklamış olduğu verilere göre Konya'nın Mayıs ayı ihracat rakamı yüzde 69,96 artarak 224 milyon 120 bin 711 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakama göre Konya il bazında Mayıs ayında Türkiye ihracatından yüzde 1,47 pay aldı. Konya'nın 2021 yılı ilk 5 aylık ihracat rakamı da 1 milyar 201 milyon 269 bin 945 dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 5 aylık rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,72 artış gösterdi.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Nisan ayında yüzde 78 artan ihracatımız Mayıs ayında yüzde 69.96 artış kaydetmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde yüksek artış oranımız devam etmektedir. İlk 5 ayda da 1,2 milyar doları aşan ihracatımızın hızlı yükselişi hedeflerimizde ilerlediğimizi göstermektedir. İlk 5 ayda Türkiye ortalaması üzerinde ihracat artışımız devam etmektedir. Konya böylelikle yıllık ihracat hedefinde en yüksek 5 aylık rakama ulaşmış bulunmaktadır. Bu başarıya ulaşmamızda katkı sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, ihracatçılarımızın başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.