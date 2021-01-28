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Konya'nın ilçelerinde etkili kar yağışı

Konya’nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı Beyşehir, Hüyük ve Derbent ilçelerini beyaza bürüdü.

Konya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı Beyşehir, Hüyük ve Derbent ilçelerini beyaza bürüdü.


Beyşehir'de etkili olan fırtına ve ardından başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Beyşehir'in dağlık mahalleleri ve Karaburun plajı aralıklarla devam eden yağış sonrası beyaza büründü. Hüyük ilçesinde de öğlen saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Hüyük Belediyesi ekipleri, aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu. Bu arada, Hüyük-Doğanhisar Karayolu ile ilçeye bağlı bazı yerleşim birimlerinde karlı zemin nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü ve araçların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgeye yönlendirilerek mahsur kalan araçları kurtardı. Derbent ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, ilçe bembeyaz bir görüntüye kavuştu. Kar yağışının durmasının ardından çocuklar evlerinden çıkarak kar topu oynadı.

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