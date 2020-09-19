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Konya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Konya’nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.


Beyşehir, Hüyük ve Kulu ilçelerinde gerçekleşen etkinliklerde Atatürk Anıtına çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Beyşehir ilçesinde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği İlçe Temsilcisi Mehmet Gümüşkan yaptı. Buradaki törenin son bulmasının ardından ilçe protokolü ve gaziler şehitliği ziyaret ederek, tüm şehitler için dua etti.


Hüyük ilçesindeki törenlerin ardından İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, gazilerle biraraya geldi. "Vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimiz ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, sizlere ve hayatta olan gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum" diyen Başkan Çiğdem'le gaziler yaşadıkları anıları paylaştı.

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