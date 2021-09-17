Konya'nın ilçelerinde yağış bereketi

Konya'nın Hüyük ilçesi, metrekareye düşen 28,6 kilogram yağışla önceki gün Türkiye'nin en fazla yağış alan yerleşim merkezlerinden birisi oldu.

Kurak ve yağışsız geçen bir yaz döneminin ardından sonbahar ayının ilk günlerinde gelen yağışlar, ekili alanları için yağmur bekleyen çiftçilerin yüzünü güldürürken, su kaynakları için de umut oldu. Konya bölgesinde iki gündür etkili olan yağışlar, Beyşehir, Hüyük, Derebucak ve Derbent ilçelerine de bereket getirdi. Göletlerin su seviyesi yönünden alarm verdiği organik çilek üretimi ile ön plana çıkan Hüyük'te, yaşanan susuzluk nedeniyle üreticiler zor günler yaşıyordu.

Son yağışlar yörede yaşayan çiftçileri sevindirdi. Hüyük'te önceki gün metrekareye düşen yağış miktarı 28,6 kilogram oldu. Konya'da Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçeleri de aynı gün aynı oranda yağış aldı. Hüyük ilçesi Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçeleri ile birlikte önceki gün Konya'nın en fazla yağış alan ilçesi olurken, Türkiye genelinde ise sıralamaları 26 oldu. Hüyük'te dün de metrekareye 3,3 kilogram yağış düştü.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde de 2 gündür etkili olan yağışlar herkesi sevindirdi. Önceki gün Beyşehir ilçe merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı 10 kilogram olarak ölçülürken, Yeşildağ orman sahasında bu rakam 6,6 kilogram olarak kayıtlara geçti. Beyşehir'e dün de 1,6 kilogram yağış düştü, bu miktar Yeşildağ orman sahasında ise 19,1 olarak ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre, Derebucak'ta önceki gün metrekareye 15,2 kilogram yağış düşerken, dün de ilçedeki yağış miktarı 5,0 kilogram olarak ölçüldü. Derbent de Konya'da en fazla yağış alan ilçeler arasında yer aldı. Önceki gün metrekareye 16,7 kilogram yağışın düştüğü ilçede dün bu miktar 12,5 kilogram olarak istatistiklere yansıdı.