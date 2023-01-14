Konya'nın ilçelerinde yağış bereketi

Konya'nın bazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağmur ve kar yağışı yüzleri güldürdü.

Kurak geçen bir yılın geride kalmasının ardından, 2023 yılının başında, önümüzdeki haftalar için de umut olan yağışlar sevindirdi. Aşırı kuraklık nedeniyle kış mevsimi ortasında yağmur ve kar dualarının yapıldığı günlerin yaşandığı Beyşehir ve çevre ilçelerde, Meteorolojinin müjdesini verdiği yağışlı havalar nihayet geldi. Yağışlar Konya'nın bazı ilçelerinde kar, bazı ilçelerinde ise yağmur olarak gerçekleşti. Kar yağışını en fazla alan ilçeler arasında ilk sıralarda Derebucak yer aldı. Dün sabah saatlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından ilçe, beyaz görüntüye büründü. Kar yağışı beklentisinde olan ilçeler arasındaki Beyşehir'de ise kar, Huğlu Mahallesi gibi yüksek rakıma sahip yerleşim merkezlerinde etkili oldu.

Anamas'ın Dedegöl zirvesinde kar yüksekliği 22 santim

Kar yağışıyla birlikte Anamas Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Dedegöl Zirvesi'nde kar kalınlığı 22 santime ulaştı. Konya'da kar düşmeyen birçok ilçede ise yağmur etkili oldu. 11 Ocak günü Konya'da en fazla yağışın düştüğü yer Seydişehir ilçesi Alacabel Geçidi çevresi oldu. Alacabel'de aynı gün metrekareye 14,9 kilogram yağış düşerken; Derebucak'ta 5,1, Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası'nda ise 2,5 kilogram yağış kaydedildi.

Derebucak'ta kar bereketi

Meteoroloji verilerine göre, son 4 gün içerisinde Konya'da en çok yağışı alan ilçelerden olan Derebucak'ta metrekareye toplam 65,6 kilogram yağış düştü. Konya'da yağışın en fazla olduğu yerlerden bir tanesi olan Beyşehir'deki Yeşildağ Orman Sahası'na da son 4 günde düşen yağış miktarı toplamda 62,7 kilograma ulaştı. Hüyük ilçesinde bu miktar 21,5 kilogram olurken, Beyşehir'de ölçülen yağış miktarı ise 10,6 kilogramda kaldı.