Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim merkezinde satışlar başladı

Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide'de yeni sezon satışları başladı. Tesiste incelemelerde bulunan Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde kurulan sebze fidesi üretim tesisinin, Meram ve Konya çiftçisine kaliteden fiyata kadar pek çok noktada yarar sağladığına vurgu yaptı.

2019 yılında Meram Belediyesi öncülüğünde Karatay Ziraat Odası, Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde ve KOP desteğiyle kurulan sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide'de yeni sezon satışları başladı. Satışların başlaması dolayısıyla tesiste incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üretim kapasitesi ve satış detayları hakkında bilgi verdi. Baharla birlikte sebze fidesi ekimlerinin de başladığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, tesisin Konya'nın yıllık 100 milyonluk fide ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu hatırlattı. Konya ve çevresinde ciddi oranda fide tedariği olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, tesis ile birlikte fidelerin artık buranın havasında ve toprağında, hastalıktan uzak, ari ve hibrit tohum yöntemiyle üretildiğini kaydetti. Konya Fide sayesinde üreticinin nakliye maliyetinin düştüğünü ve nakliye esnasında yaşanacak kayıpların önüne geçildiğini belirten Mustafa Kavuş, bu sayede başta hastalıklardan korunma olmak üzere üreticiye pek çok avantaj sağlandığını söyledi.

“Tesisi büyütmek için planlamalar yapıyoruz”

Konya Fide'nin aynı anda 2,5 milyon fidelik üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Nisan ayındayız, yılın neredeyse başındayız ama aynı anda 2,5 milyon üretim kapasitesine sahip tesisimizde yılın ilk çeyreği itibariyle siparişlerle birlikte 5 milyon fide rakamına ulaştık. Belediye başkanlığı öncesinde çiftçilerimize vermiş olduğumuz sözlerden biri de burasıydı. Bu tesis, sadece çiftçilerimiz için değil, hobi maksatlı üretim yapan hemşehrilerimiz için de büyük yararlar sağlayan bir yatırımdır. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi de bizleri bir hayli memnun ediyor. Seramızı genişletmek ve daha geniş kitlelere hizmet vermek üzere yeni planlamalar yapıyoruz. Çiftçimizin önünü açacak her noktada var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan Bayramı itibariyle fide üretim tesisinde satışların da başladığını duyuran Kavuş, “Ramazan Bayramı itibariyle satışların başladığı Konya Fide Üretim Tesisi haricinde hemşehrilerimizin fidelere daha rahat ulaşımını sağlamak adına 3 farklı nokta daha belirledik. İsteyenler 1 Mayıs itibariyle Harmancık Kapalı Pazar Alanı, Saraçoğlu Caddesi üzeri ve Karatay Ziraat Odası'ndan da fidelerini alabilecek. Tesisimiz fiyat noktasında üreticiye önemli imkanlar sunuyor. Bunu fide üreticileri ile rekabet için değil, çiftçimize destek olabilmek adına yapıyoruz. Çiftçilerimiz, tesisin kurulduğu günden bu yana ürünlerden memnun kalıyor. Tüm üreticilerimize ve hobi maksatlı fide diken tüm hemşehrilerime bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Her şey gönüllerince olsun” ifadelerini kullandı.

Tesise fide almaya gelen vatandaşlar da hem ürünlerden hem de fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Ev hanımı Emine Elmas fideleri hobi maksatlı bahçesinde yetiştirdiğini belirterek, “Konya Fide'nin adını daha önce de duyduk ama almak bugün nasip oldu. Güzel bir hizmet. Ben de karışık fideler aldım. İnşallah bereketli bir yıl olur” şeklinde konuştu.

Akören'deki hobi bahçesi için Konya Fide'yi tercih ettiğini belirten Yılmaz Öztürk ise “Belediyenin tohumlarının iyi olduğunu duyduk. Çevremin tavsiyesi üzerine geldim. Geçen yıl almaya niyetlendim ama nasip olmadı. Piyasadan alıp yetiştirmiştim. Belediye kar maksatlı yapmadığı için galiba fiyatlar da çok uygun” diye konuştu.