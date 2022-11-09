Konya'nın savunma sanayi projelerine katkısı artacak

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya'daki savunma sanayi üreticilerinin, tedarikçilerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın onaylanmış tedarikçi sisteminde olması, çalışmaların aktif ve etkin hale getirilmesi, bununla birlikte Konya'nın projelere olan katkısının artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, düzenlenen toplantıda Konya'daki savunma sanayi üretici ve tedarikçi firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda firmaların yaşadığı sorunlar ve çalışmaların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Toplantıya Makine ve Kimya Enstitüsü Genel Müdürü Yasin Akdere, ASFAT Genel Müdürü Esad Aygün ve MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy da katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ziya Altunyaldız, “Özellikle Konya savunma sanayi aktörlerimizin, üreticilerimizin, tedarikçilerimizin Milli Savunma Bakanlığımızın onaylanmış tedarikçi sisteminde olması, çalışmaların aktif ve etkin hale getirilmesi, bununla birlikte Konya'mızın projelere olan katkısının artırılması, ayrıca son birkaç yılda uygulanan stratejik iş birliği projelerine Konya savunma sanayi üretici ve tedarikçi firmalarımızın da ortak projelere katılması yönünde önemli bir toplantı yaptık. Ekim ayı rakamlarına baktığımız zaman ülkemizin savunma sanayi ihracatı önceki yıla göre 465 milyon dolarla yüzde 54 oranında artmış durumda. 10 aylık ihracatımız da 3,3 milyar dolarla yüzde 36 artmış durumda. Dolayısıyla üretim, iş birliği, tedarik arttıkça ve bütün bu ülkemizin potansiyelini ortak hedefe doğru birlikte götürme irademiz devam ettikçe Türkiye savunma sanayindeki kendi kendine yeterlilik oranını daha da artıracak, ihracat potansiyelini artıracak. Bu da istihdama, gelire ve özgüvene yansıyacak” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de, "Bakanlığımızın, Sanayi Odamızın üyeleriyle, bakanlığımızın onaylı tedarikçi havuzunda yer alan stratejik iş birliği anlaşması yaptığımız ürün yerleştirilmesinde görev alan firmaların sorunlarını dinledik. Ortak neler yapabileceğimizi konuştuk. Konya'da bu iş birliğini görmek bizi son derece memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, "Konya'da artırmaya çalıştığımız savunma sanayii alanındaki çalışma farkındalığına katkı sağlayacak çok önemli bir toplantı yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte an itibariyle 38 olan Milli Savunma Bakanlığımızın askeri fabrikalarına yönelik onaylı tedarikçi sayımızı Türkiye genelinde 500 olan onaylı tedarikçi sayısına Konya adına yakışacak bir sayıya yönelik, bu sayıyı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca stratejik işbirliği çerçevesinde askeri fabrikalarımızla çalışma başlıklarını geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.