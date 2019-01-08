Konya'nın tüm şehirlerarası yolları tır ve kamyonlara kapatıldı

Konya'da aşırı soğuktan dolayı gece oluşacak buzlanma sebebiyle tüm şehirlerarası karayolları tır, kamyon ve büyük araçların geçişine kapatıldı.

Konya'da yoğun kar yağışının ardından etkisini arttıran soğuk hava yollarda buzlanma ve tipiye neden oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -12 derecelere düşeceği tahmin edilirken, özellikle tır, kamyon ve büyük araçlarla ilgili tedbir alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda Konya'yı Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman, Adana, Antalya, Isparta'ya bağlayan karayolları meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla tır, kamyon ve büyük araçlara kapatıldı. Bu doğrultuda polis ekipleri İstanbul Çevre Yolu ve Ankara Çevre Yolu başta olmak üzere Konya'nın tüm çevre yollarında uygulama yaparak büyük araçların karayollarına çıkışına izin vermiyor. Saat 19.00'da başlayan uygulama Çarşamba sabah saat 09.00'a kadar sürecek. Yol kenarında beklemeyen tır sürücüleri ise şehir merkezindeki uygun alanlara yönlendirildi. Bazı tır sürücüleri ise yolun açılacağı saate kadar yol kenarlarına araçlarını park etti.

Tır sürücülerinden Ferhat Koç, uygulamanın can güvenlikleri açısından iyi olduğunu belirterek, kızının da Selçuk Üniversitesinde okuduğunu ve yolun kapalı olması dolayısıyla kızıyla bolca vakit geçirebileceğini söyledi. Bazı tır sürücüleri ise kapanan yolun açılacağı saate kadar şehir merkezine geçeceklerini belirtti.