Konya'nın Yunak ilçesinde ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde Covid-19 aşısına onay verilmesinin ardından ilk aşı yapıldı.

İlk olarak hastane ve aile hekimliklerinde aşı odaları hazırlandı. Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Hikmet Akbulut aşı onayının ardından, ilçede ilk aşıyı kendisi yaptırdı.

Aşı yaptırdıktan sonra sonra açıklamada bulunan Başhekim Akbulut, "Bakanımız ve bilim kurulu üyelerimizin önerisiyle bu aşıyı öncü olmak açısından Yunak'ta ilk ben vuruldum. Milletimize aşıyı vurulmasıyla ilgili öneride bulunuyorum. Gerekli kişiler devletimizin uygun gördüğü prosedürde mutlaka aşı olmalı diye düşünüyorum" dedi.

İlk covid-19 aşısının yapılmasının ardından iki personele daha aşılama yapıldı. Aşı yapılan kişiler, yapılan aşının ardından dinlenme odasında belli bir süre dinlendiriliyor.