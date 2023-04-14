Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra antrenman rondo oyunla devam etti. Futbolcular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarını izinli olarak geçirecek ve Pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.