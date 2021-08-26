İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Süper Lig'in 3. hafta maçında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, son çalışmasını yaptı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler de takip etti. Topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, çıkış koşularının ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.


Adana Demirspor ile Konyaspor yarın saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

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