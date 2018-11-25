Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bir günlük izin sonrasında yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda çalışması ile başladı. Selim Ay ve Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11'de oyuna başlayan futbolcular salon çalışmasının ardından yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti. Top kapma ve pas çalışmasının ardından oyuncular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.