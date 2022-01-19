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Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5'e2 pas çalışması, koşu ve topla oyun ile devam etti. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenileme çalışması yaptı.

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