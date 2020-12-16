İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma gruplar halinde dar alanda yapılan pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.