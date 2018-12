Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar: “Mete Kalkavan hakemlik değil, sinyalizasyon görevi yaptı”

Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, “Mete Kalkavan bu maçta hakemlik değil, sinyalizasyon görevi yaptı. Trabzonspor'a geç, Atiker Konyaspor'a dur dedi. Bunun başka bir izahı yok” dedi.

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, Süper Lig'de her takımın her takımı yenebileceğine bir kez daha şahit olduklarını, ligin her geçen hafta daha da zorlaştığını söyledi. Çınar, aynı zamanda 16. haftada oynayacakları Kasımpaşa maçından da galip gelerek 24 puana ulaşacaklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maç öncesi ise rakiplerinin hakemle ilgili iyi algı yaptığını ve haksız bir penaltı kazandığını vurgulayan Çınar, “Maçtan önce kendi resmi sitesinden yaptığı açıklama ile iyi algı yaparak, hakem üzerinde baskı kuran ve bunun da geri dönüşünü uyduruk bir penaltı ile alan Trabzonspor gibi bir rakipten alınacak her puan bizim için çok önemliydi. Bundan sonraki en büyük endişem, maçların sonuçlarını teknik adamlar ya da oyuncuların değil, hakemlerin belirleyecek olmasıdır. Uyduruk penaltı dakikasına kadar gerçekten puan alma adına iyi mücadele ettik. Jahovic ile yakaladığımız kontra pozisyonlarımız oldu. Bunları değerlendirebilmiş olsaydık, bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Yukarıda söylediğim gibi, maçın hakemi VAR'a rağmen, penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda, beyaz noktayı gösterdi ve bizim direncimizi kırdı. Sonuç olarak puan alabileceğimiz bu zor deplasmandan puansız döndük” diye konuştu.

“VAR mı, yok mu ?”

Trabzonspor'un kazandığı penaltı ile ilgili yorumcuların da kesin bir karar vermekte zorlandıklarını, ancak tiraj olarak Trabzonspor'un Konyaspor'dan bir adım önde olması nedeniyle yutkunduklarını ifade eden Recep Çınar, “Hakemler VAR'ı yok sayacaklarsa bu VAR'ın futbolun içinde kalmasının ne anlamı var. Elbette hakem de bir insandır ve hata yapacaktır. Hata başka bir şey, baskı altında kalarak sonuca tesir etmek başka bir şey. Trabzonspor maçının hakemi hata yapmamıştır, baskı altında kalarak sonuca direkt etki etmiştir. Bunun başka bir izahı yok” şeklinde konuştu.

“Sevinmek Ünal Karaman'ın hakkı”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın gol sevinçlerini abartmasından dolayı eleştirilmesinin normal karşılanması gerektiğinin altını çizen Asbaşkan Çınar, “Bu konuyu uzatmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Konyalı olarak bizler meseleye duygusal yaklaştığımız için daha profesyonelce bakmayabiliriz. Konyalı olan, ancak ekmeğini Trabzon'dan kazanan Ünal Karaman'ın meseleye daha profesyonelce bakması ve gol sevinçlerinde abartıya kaçması, kendisine göre normal, bize göre anormal olabilir. Ünal Karaman'ın abartılı gol sevinci, elbette beni ve benim gibi düşünen herkesi üzmüştür. Ama futbolun doğasında bunlar var. Bu gol sevinçleri noktasında, Medipol Başakşehir'li Bajic'in örnek gösterilmesi de son derece doğaldır diye düşünüyorum” dedi.