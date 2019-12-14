Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor hazırlıklarına, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, 10'a 10 oyun ve taktik çalışması ile sona erdi.

Başakşehir ile Konyaspor 16 Aralık Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.