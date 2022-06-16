Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti

Türkiye Basketbol 1.
Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor'u 91-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, İsmail Binbir
Konyaspor Basketbol: Matthew Morgan 39, Tayfun Erülkü 8, Derek Ogbeide 12, Azizcan Özdemir 2, Umut Geçen 4, Can Özcan 10, Mehmet Özdoğan 11, Can Altıntığ 3, Cengiz Aydın Ergen 2, Hazer Avcı, Mert Konuk, Hamza Alptuğ Baştuğ
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Samsunspor: Gökhan Aydın 5, İzzet Türkyılmaz 9, Mert Ali Sert 4, Burak Eşlik 8, James Fraizer 11, Utku Saralolğlu 2, Mert Gizir 9, Ercan Bayrak 14, Jalone Friday 10, Ege Yaşar 2, Göktuğ Baş
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 21-20 (Konyaspor Basketbol lehine)
Devre: 48-41 (Konyaspor Basketbol lehine)
3. Periyot: 67-63 (Konyaspor Basketbol lehine)