Konyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncularla birlikte tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic katılmadı. Milli takımlardan dönen Nejc Skubic, Levan Shengelia ile birlikte Musa Çağıran, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı ve Ozan Can Oruç ise takımla çalıştı. Salonda yapılan CORE ısınma ile başlayan antrenman sahada 8'e 3 oyun ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

Antrenmanın bitiminde yeşil-beyazlı oyuncu Guilherme Sitya'nın doğum günü Brezilya usulü kutlandı ve pasta kesildi.