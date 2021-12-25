Konyaspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra sahadaki pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. İdmanda tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün yer almadı.