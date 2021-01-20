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Konyaspor, Boşnak Rahmanovic'i kadrosuna dahil etti

Konyaspor, Bosna Hersek Milli Takımı forması giyen Amar Rahmanovic’i renklerine bağladı.

Konyaspor, Bosna Hersek Milli Takımı forması giyen Amar Rahmanovic'i renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Konyaspor, FK Sarajevo takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bugün yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Amar Rahmanovic için basına kapalı imza töreni düzenlendi. Bosna Hersek Premier Ligi takımlarından FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 6 asistle oynadı. Amar Rahmanovic aynı zamanda Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.


Orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Amar Rahmanovic, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı terletecek.

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