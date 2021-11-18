İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 13.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla değerlendirdi.


Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma daha sonra 5'e 2 pas, çabukluk ve tempolu koşu ile devam etti. Futbolcular, idmanı şut çalışması ile sonlandırdı.


Antrenmanda, milli takımlardan dönen oyuncular İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic ve Endri Çekici de yer aldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.