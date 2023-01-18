Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu: “İlhan hocayla ayrılmak hiç kolay bir karar değildi”

Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, Teknik Direktör İlhan Palut ile yolları ayırmanın hiç kolay bir karar olmadığını belirterek, “Hocayla sarıldık, helalleştik. Aramızda hiçbir problem yok. Konyaspor'un bugün hangi mevkisinde oyuncusu giderse gitsin yerine en az 5 alternatifi hazır. Stanojevic hocanın da alternatiflerinin hazır olması gerekiyor” dedi.

Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, Teknik Direktör İlhan Palut ile yaşanan ayrılığa dair açıklamalarda bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda ayrılık sürecini anlatan Mustafa Göksu, Konyaspor için zor kararların verildiği bir dönemden geçtiklerini söyleyerek sözlerine başladı. Göksu, “Bu süreçte hepimizin fazlasıyla sevdiği İlhan Palut hocamızla yollarımızı ayırdık. Şehrin, taraftarın, yönetimin bu kadar sevdiği bir hocayla ayrılmak hiç kolay bir karar değildi. Ama taraftarımızın da dediği gibi bu bir nokta değil, virgül. Ben bu bir gün, yakın bir tarihte Konyaspor ile İlhan Palut'un, hatta başkanımız Fatih Özgeç ile İlhan Palut'un bile yollarının kesişeceğini düşünüyorum. Konyaspor tarihi açısından çok başarılı bir dönem geçti. Geçen sezon rüya gibi bir dönemdi. Burada mutlaka en büyük pay sahibi Konya'nın spor basınıdır, taraftarıdır, futbolcularıdır, teknik heyetidir ve tabii ki yönetimidir, başkanıdır. Bu şehir dinamikleriyle ayakta kalan bir şehir ve biz 100 yıllık bir kulübün çalışanıyız. Hocayla sarıldık, helalleştik. Aramızda hiçbir problem yok. Başkanımızla da hoca helalleşti, yönetimimizle helalleşti. Bazı karalar kolay alınmıyor. O kararların temelinde mutlaka çok fazla sebep var. Konyaspor büyük bir aile. Kulüp bu ailenin yatak odası. Yatak odası kısmı hocaya aittir, bize aittir. Orada mutlaka karşılıklı küçük kırıklıklar olmuştur ama bunları da telafi ederek hocayla yollarımızı ayırdık. Bu süreçte Aleksandar Stanojevic ile anlaştık. Kendisi başarılı ve gelecek vadeden bir teknik adam. Özellikle genç oyunculara şans veriyor. Uzun zamandır da sistemimizde takip edilen bir hocaydı. Kendisi Partizan'da 97 maçlık periyotta 75 galibiyet almış, 2.42 puan ortalaması tutturmuş, Çin'in büyük futbol operasyonunda kullandığı isimlerden biriydi. Sırbistan U19 Milli Takımı'nda, milli takıma kazandırdığı önemli oyuncular vardı, bunları gözlemledik. Yine Çin'de yaptıkları önemliydi. Son olarak da Partizan'da 2 şampiyonluğu ve bunun üzerine Şampiyonlar Ligi performansı Konyaspor için doğru hoca imajını bizde uyandırdı ve kendisiyle anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

“Futbol aşk evliliğinin değil, mantık evliliğinin olması gereken bir alan”

İlhan Palut ile yaşanan ayrılık sürecinde çok fazla bilgi kirliliği yaşandığını ifade eden Göksu, “İlhan Palut hocanın söylemediği sözler sanki söylemiş gibi çok fazla yayıldı. Bizim tarafımızdan da görüldü. Bunların hiçbirinin videosu, ses kaydı tabii ki yok. Bunun yanında başkanımızın ya da kulüp profesyonellerimizin, ben de dahil yaptığı açıklamalar olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama yok. Medyaya kimse konuşmadı şu ana kadar. İlk basın toplantısını şimdi yapıyoruz. Zor bir transfer dönemi var önümüzde, Türkiye Kupası maçı var, ardından ligde zorlu bir yarış var. Tamamıyla bu yarışa konsantre olalım. Hep beraber kenetlenelim ve o kenetlenmenin sonunda da Konyasporumuz yeni başarılara yelken açsın. İlhan hocayla ilgili taraftarımızın üzüntüsünü son derece anlıyoruz. Kulüpte de hiç kimse; ‘Yaşasın İlhan Palut gidiyor' demedi. Aksine hocayla herkes sarıldı. Çok duygusal anlar da yaşandı. İlhan Palut herkesin çok sevdiği, saygı duyduğu bir isim. Ama profesyonel hayatta bunlar var. Mutlaka spor basınında çok da fazla olur, bunları hepimiz yaşamışızdır. Bazen bir yerden ayrılırken içiniz sızlar. Oradakilerin de içi sızlar ama futbol aşk evliliğinin değil, mantık evliliğinin olması gereken bir alan. O mantık evliliğinde de açıkçası Konyaspor'un doğruları bunu gösteriyordu ve yönetim kurulumuzdan böyle bir karar çıktı. O karar uygulandı. Bundan sonrasının Konyaspor için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Her hocanın, mevkinin alternatifi hazır”

İlhan Palut görevden ayrılmadan kulübün Aleksandar Stanojec ile anlaştığına yönelik çıkan haberler hakkında ise Konyaspor CEO'su Göksu, “Konyaspor'un bugün hangi mevkisinde oyuncusu giderse gitsin yerine en az 5 alternatifi hazır. Teknik direktör scoutingi diye bir şey var artık dünyada. Kurumsallaşmış her takımın teknik direktör adayları da hazır. Stanojevic hocanın da alternatiflerinin hazır olması gerekiyor. Belki İlhan Palut hocaya milli takımdan teklif gelecekti, ‘ben gidiyorum' diyecekti ya da yollar ayrılacaktı. Kendisi istemeyecekti ya da biz ayrılacaktık ki bu oldu. Asıl ikiyüzlülük bence şu; ‘Hiçbir teknik direktörle görüşmedik' deyip, 1 hafta gündemi boş bırakıp, ‘yeni hoca da yıpranmasın Gaziantep'e yardımcı hocalarla çıkalım' deyip, ‘Ankaragücü maçına yardımcı hocalarla çıkalım' deyip bu süreci böyle yürütmek. Bana göre bu eyyam. Çok daha dürüst, mert bir şey yaptık. Her hocanın, mevkinin alternatifi hazır. Zaten kulübün görevi de bu” cümlelerine yer verdi.

“Amir ile ilgili teklifler her zaman var”

Amir Hadziahmetovic'in transferiyle alakalı da konuşan Mustafa Göksu, “Amir çok genç yaştan beri Konyasporumuz'da olan, bu şehrin değerlerini bilen, zaman zaman protesto edilmiş, zaman zaman ayakta alkışlanmış, bizim çok önemli bir futbolcumuz. Konyaspor'un önemli bir değeri. Amir ile ilgili teklifler her zaman var. Bahsedilen tekliflerdeki rakamlar çok doğru değil. Beşiktaş'ın resmi teklifi doğru, oradaki görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olamayacağını biz kendilerine ilettik. Diğer teklif Championchip'ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Orada da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik. Amir'den ayrılmak istemeyiz ama mutlaka futbolcuların da hedefleri var ve o hedefler doğrultusunda bazen onlarda gelip; ‘şuraya gitsem daha iyi olur' diyor, en azından menajeriyle konuşuyordur, iş dünyasında konuşuyordur. Amir'i üzmeyen, Konyaspor'un menfaatlerini son kuruşuna kadar koruyabilecek bir rakamda anca bir evet kararı çıkabilir. Onun dışında Amir Hadziahmetovic, Konyaspor'un futbolcusudur ve forma giymeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.