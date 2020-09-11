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Konyaspor, Cikalleshi'yi transfer etti

Konyaspor, santrfor mevkisinde forma giyen Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Konyaspor geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Cikalleshi, bu sabah yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende imzaladı. Kariyerinde 303 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu müsabakalarda 92 kez gol atmayı başardı. 35 kez forma giydiği Arnavutluk Milli Takımı'nda ise 7 gole imza attı. Yeni transfer Cikalleshi, Konyaspor'da 17 numaralı formayı giyecek.

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