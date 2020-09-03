İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor dayanıklılık testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’da, oyuncular dayanıklılık koşu testine tabi tutuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da, oyuncular dayanıklılık koşu testine tabi tutuldu.


2020-2021 sezonuna 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı 2. hafta maçı ile başlayacak olan Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dört gruba ayrılan oyuncular saha içerisine kurulan parkurda 4 seri üzerinden bin metre dayanıklılık koşusu yaptı. Koşu testine ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı. Antrenman, açma-germe hareketleri ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.