Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Bursaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Erhan Erentürk, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi.