İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 37.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı sezonun son iç saha maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan oyuncular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.


Yeşil-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.