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Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar öğle saatlerinde Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.

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