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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 17.

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında salı günü evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı iki grupta oynanan 5'e 2 pas çalışması ile devam ettirdi. Antrenman, koşu çalışması ve topla oyun ile sona erdi.


Ömer Ali Şahiner ve Farouk Miya, fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalışırken, sakatlıktan dönen Musa Çağıran ve Marin Anicic takımla beraber antrenmana katıldı.

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