Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Çalışma daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı. Çalışmalara Sokol Cikalleshi ile tedavisine devam edilen Ahmed Hassan katılmadı.