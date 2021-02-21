Konyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarına ara vermeden başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic, Volkan Fındıklı katılmazken, Jesse Sekidika ise fizyoterapist gözetiminde bir süre sahada çalıştıktan sonra tesislere geçerek çalışmalarına burada devam etti. Kaleci İbrahim Sehic de fizyoterapist yönetiminde salonda başladığı çalışmasını sahada kaleci antrenörü nezaretinde sürdürdü.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşu ile başlayan çalışmayı yenilemeyle tamamlarken, diğer oyuncular ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanı tempolu koşu ve 5'e 5 topla oyun ile sürdürdü.

Antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile tamamlandı.