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Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig’in 27.

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig'in 27. hafta maçında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Marin Anicic ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Kar yağışı altında yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk hareketleri ve gol çalışması ile devam etti. Taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maç ile antrenman sona erdi.

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