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Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 12.

Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra sahada 4'e 1 topla oyun ve dönüşümlü olarak gerçekleştirilen topla çalışmalarla devam etti. Futbolcular, idmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Amir Hadziahmetovic ve Ahmed Hassan yer almadı.

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